Суэц, Египет, , 20:27 — REGNUM Контейнеровоз Maersk Emerald наскочил на мель в Суэцком канале, сообщает 28 мая администрация канала на своей странице в Twitter.

По их утверждению, инцидент произошел из-за неисправности двигателя 300-метрового судна и отключения систем навигации.

«Контейнеровоз Maersk Emerald, проходивший Суэцкий канал в составе северной колонны, сел на мель из-за внезапно заглохшего двигателя и отключения систем навигации. Администрация канала профессионально отреагировала на ситуацию и с помощью четырёх буксиров судно было снято с мели», — указано в сообщении администрации канала.

По их данным, техническая неисправность уже устранена и контейнеровоз находится в самой широкой части канала — в зоне Большого Горького озера.

Администрация канала подчеркивает, что этот инцидент не повлиял на график движения других судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Суэцком канале застрял контейнеровоз Ever Given, перекрыв движение на несколько суток.

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