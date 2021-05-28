Подгорица, , 20:24 — REGNUM В Черногории с 29 мая ослабляются меры, касающиеся работы кафе и ресторанов — они могут работать до полуночи, а живая музыка на террасах ресторанов разрешена с 20 до 23 часов. Новые меры также позволяют работать паркам аттракционов, сообщили в минздраве Черногории.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Также в стране разрешены собрания численностью до 50 человек. Разрешено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях и разрешены тренировки на открытом воздухе.