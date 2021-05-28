Ростов-на-Дону, , 20:19 — REGNUM Доходы губернатора Ростовской области Василия Голубева в 2020 году сократилисьна полмиллиона рублей по сравнению с предшествующим годом. Это следует из опубликованной на сайте донского правительства декларации.

Так, глава региона в 2020 году заработал 7 млн 528 тыс. 736,52 рубля. Для сравнения: в 2019 году доход главы региона составил 8 млн 55 тыс. 570,55 рубля. В собственности Голубева находятся земельный участок и два жилых дома, которые были указаны и в декларации 2019 года. В пользовании — два земельных участка площадью, жилой дом и летняя кухня. Личного автомобиля у губернатора нет.

Супруга Василия Голубева заработала в 2020 году 50 млн 430 тыс. 494,91 рубля. Что касается недвижимого имущества, то список за минувший год остался прежним. Первая леди Ростовской области владеет земельными участками общей площадью около 13 тыс. кв. метров, тремя жилыми домами площадью. Также ей принадлежат доли в двух нежилых зданиях и легковой автомобиль Audi Q5.

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