Челябинск, , 20:18 — REGNUM В Челябинской области 66-летний гражданин лишился более 33 тысяч рублей, находившихся на его банковской карте. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Мужчина проживает в посёлке Толсты Варненского района. Полицейским он пояснил, что хотел снять свои деньги со счёта, но тот оказался пустым.

Под подозрение попал родственник потерпевшего, гражданин 1992 года рождения. Деньги он похитил с помощью его телефона, а затем удалил смс-уведомления о списании денежных средств. Теперь ему грозит до шести лет колонии.