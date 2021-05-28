Курган, , 20:17 — REGNUM В Кургане в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

По информации ведомства, 45-летний обвиняемый публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы с призывами насилия в отношении представителей органов госвласти, а в комментариях — экстремистские призывы.

При обыске у курганца были обнаружены мелкокалиберная винтовка, около тысячи патронов, пистолет-пулемет Шпагина, магазины к автомату Калашникова, учебные гранаты.

Помимо арсена, было изъято 600 грамм наркотика растительного происхождения.