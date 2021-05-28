Любляна, , 20:51 — REGNUM В Сербии, в соответствии с результатами более 9986 проведённых ПЦР-тестов, выявили 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 12 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 61 пациент. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 27 мая.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 711 442, а количество смертельных случаев выросло до 6823.

В Сербии до сих пор было применено в общей сложности 4 424 791 доза вакцин против коронавируса, а обе дозы приняли 1 962 348 человек. Общее количество граждан Сербии, принявших одну дозу прививки, и тех, кто принял обе дозы, составляет 2 462 443.