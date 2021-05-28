Рим, , 20:00 — REGNUM

Выдача регулятором ЕС разрешение на использование вакцины от коронавируса компании Pfizer для граждан старше 12 лет — хорошая новость, заявил в пятницу, 28 мая, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Самое важное, что появится возможность привить большую часть школьников от коронавируса до начала нового учебного года, отметил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 28 мая, в Италии умерли 125 919 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 126 (днем ранее — на 171). Число подтвержденных носителей выросло на 3738 (днем ранее — на 4147). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 209 707 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 246 270 человека — на 6836 меньше, чем днем ранее. Этот показатель вернулся к уровню октября 2020 года. Первую и повторную прививку сделали 11 129 519 человек, что составляет 18,48% населения Италии.