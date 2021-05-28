Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден признался своему другу, что употреблял наркотики в компании бывшего мера Вашингтона Мэрриона Бэрри. Запись данного телефонного разговора попала в редакцию Daily Mail.

«Я вообще-то курил крэк с Мэррионом Бэрри, клянусь чер****м богом», — сказал Хантер Байден в 2019 году по телефону.

Отмечается, что он употреблял наркотик, когда учился в Джорджтаунском университете на втором курсе. Тогда же политик часто заходил в бар, который был рядом с университетом сына нынешнего президента США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, наркотики и алкоголь покупал сын американского президента Джо БайденаХантер на деньги, заработанные в украинской газовой компании Burisma.

В своей книге Хантер Байденрассказал, что страдал от пристрастия к спиртному и наркотикам большую часть жизни. В какой-то момент за последние годы, отмечает Байден-младший, он «испугал свою семью ещё больше, чем самого себя».

Ранее Байден-младший работал советником руководства Burisma и получал до $50 тыс. в месяц.