Черкесск, , 19:57 — REGNUM Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики Казим Шаманов стал участником прививочной кампании против коронавируса. Глава минздрава сделал прививку и призвал жителей региона последовать его примеру. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба регионального минздрава. По данным ведомства, Казим Шаманов привился первой российской вакциной «Спутник V».

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«Министр призвал жителей сделать прививку от коронавируса, а не дожидаться третьей волны пандемии», — говорится в сообщении минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Карачаево-Черкесию поступили уже три российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Выбор одной из них для вакцинации могут осуществить все желающие привиться.