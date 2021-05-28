Тюмень, , 19:56 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 54 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 мая коронавирусом заразились 36 619 человек, выздоровели 34 066 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 28 мая скончались 565 пациентов с COVID-19, что на шесть человек больше, чем днём ранее.