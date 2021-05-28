Москва, , 19:51 — REGNUM Заявление Вашингтона о том, что он не вернётся в Договор по открытому небу — большая ошибка, за которую в конечном итоге придётся расплачиваться союзникам Штатов, говорится в опубликованном 28 мая заявлении МИД РФ.

Комментируя соответствующее уведомление, полученное из Вашингтона 27 мая, российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на аргументацию США: якобы причина — в действиях России.

«Этот шаг Вашингтона вновь продемонстрировал пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников, которые просили пересмотреть решение, принятое администрацией [45-го президента США] ДональдаТрампа», — говорится в заявлении.

МИД РФ добавил, что Вашингтон упустил «шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности Европы». В итоге и безопасность США снижается.

Россия со своей стороны продолжит выход из договора: соответствующий законопроект будет рассмотрен законодательными органами РФ в конце мая — начале июня, после чего поступит на подпись президенту страны. «Вся полнота ответственности за развал Договора по открытому небу лежит на США», — подытожили в МИД РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В ФРГ сожалеют о выходе России и США из Договора по открытому небу