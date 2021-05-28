Москва, , 19:49 — REGNUM 28 мая агент 33-летнего португальского форварда московского «Локомотива» Эдера Луи Эванс заявил, что его клиент покинет «железнодорожников» после истечения срока контракта. Соглашение футболиста с «Локомотивом» действительно до 30 июня 2021 года.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Эдер принял участие в 20-ти матчах, в которых отметился лишь одним забитым мячом и одной результативной передачей. В рамках Кубка России на счету футболиста один гол в трех играх.

Эдер перешел в московский «Локомотив» 16 июля 2018 года из французского «Лилля». «Железнодорожники» отдали за португальца 500 тысяч евро.

В составе национальной сборной Португалии Эдер одержал победу на Чемпионате Европы 2016. Эдер — автор единственного и победного гола Португалии в финале турнира.