Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Сенаторы-республиканцы в пятницу, 28 мая, заблокировали создание двухпартийной комиссии, которая должна была расследовать обстоятельства погрома в здании Капитолия 6 января, передает Associated Press.

Сенат получил 54 голоса «за» и 35 голосов «против». Для создания комиссии нужно было 60 голосов.

Такой исход сильно возмутил демократов и они обвинили республиканцев в том, что одобрение экс-президента США Дональда Трампа для них важнее, чем правда.

Ранее Трамп призвал республиканцев в конгрессе проголосовать против создания комиссии 6 января.

По словам бывшего главы Белого дома, создание такой комиссии, за основу которой взята комиссия по расследованию терактов 11 сентября 2001 года, продемонстрировало в еще большей степени «партийную предвзятость» демократов.

Как сообщалоИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса США утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.