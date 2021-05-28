Киев, , 19:37 — REGNUM В МИД Украины подготовили санкционный пакет против ряда граждан Белоруссии, которые поддерживают «режим Александра Лукашенко».

Об этом в эфире украинского телевидения сообщил 28 мая заявил заместитель главы ведомства Евгений Енин.

Дипломат уточнил, что список уже передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), который и должен утвердить окончательное решение.

«Санкции… планируется внедрять против тех граждан Беларуси, которые «участвовали в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников», — сказал Енин, но не уточнил, сколько примерно граждан РБ попадут в санкционный список.

Также Енин не сказал, когда СНБО будет рассматривать документ, отметив лишь — в МИД рассчитывают, что это будет «в ближайшее время».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно о введении властями Белоруссии индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, а также о том, что Минск прекращает поставлять на Украину бензин А-95.