Приштина, , 23:45 — REGNUM В Рашко-Призренской епархии Сербской православной церкви 27 мая ответили на письмо премьер-министра Косово Альбина Курти с просьбой разрешить ему посещение Дечанского монастыря.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители епархии заявили, что, «если албанские институты Косово хотят показать хотя бы минимальную добрую волю к соблюдению прав Сербской православной церкви в Косово, они обязаны полностью выполнить решение Конституционного суда Косово 2016 года, признающее [земельную] собственность монастыря».

По мнению представителей епархии, решение суда систематически игнорировалось властями Косово на протяжении пяти лет, ярким свидетельством чего является дорожное строительство в охраняемой зоне монастыря.

Напомним, Evropa Nostra включила Дечанский монастырь в число наиболее подверженных угрозе памятников культурного наследия.

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