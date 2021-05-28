Москва, , 19:29 — REGNUM Московский «Локомотив» 28 мая подтвердил переход 19-летнего центрального полузащитника сборной России Максима Мухина в ЦСКА. Сумма трансфера составила 170 тысяч евро. При этом портал transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги Максим Мухин принял участие в десяти матчах чемпионата. В рамках Кубка России футболист сыграл в четырех играх. 27 марта футболист дебютировал за сборную России, выйдя на замену в матче со Словенией.

15 мая издание «Чемпионат» сообщило, что ЦСКА ведет с «Локомотивом» переговоры о переходе Максима Мухина.