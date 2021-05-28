Москва, , 19:28 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила, что снимается с праймериз, которые проводит партия перед выборами в нижнюю палату парламента восьмого созыва.

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериза в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже», — говорится в обращении Поклонской к подписчикам в ее ТГ-канале.

«Я не исчезаю, не пропадаю, скоро увидимся на моих приемах в Крыму», — пообещала парламентарий.

При этом Поклонская намекнула, на какую работу она переходит.

«Я снова смогу надеть китель, но пусть останется интригой, какой именно», — сказал также экс-прокурор Крыма.

Она также поблагодарила своих избирателей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.