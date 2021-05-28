Приштина, 28 мая 2021, 23:38 — REGNUM В офисе премьер-министра Косово Альбина Курти 27 мая сообщили журналистам балканского информационного агентства BIRN о том, что премьер-министр выразил заинтересованность в посещении Дечанского монастыря.
Ранее монастырь был признан одним из наиболее подверженных угрозе памятников культурного наследия в Европе. Письмо настоятелю монастыря Саве Яничу было отправлено еще 20 мая, однако ответа до сих пор не поступило.
BIRN приводит выдержки из письма:
Курти подчеркнул намерение правительства Косово защищать культурное разнообразие и памятники культурного наследия.
В настоящий момент Дечанский монастырь охраняется силами миссии НАТО в Косово КФОР. Монастырь стал объектом ожесточенной полемики из-за строительства неподалеку от него трассы, которая должна будет соединить Косово и Черногорию. Существуют опасения, что строительство повредит древним объектам монастыря.
В монастыре настойчиво требуют от властей Косово признать его собственностью 25 га земли.
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