Приштина, , 23:38 — REGNUM В офисе премьер-министра Косово Альбина Курти 27 мая сообщили журналистам балканского информационного агентства BIRN о том, что премьер-министр выразил заинтересованность в посещении Дечанского монастыря.

Ранее монастырь был признан одним из наиболее подверженных угрозе памятников культурного наследия в Европе. Письмо настоятелю монастыря Саве Яничу было отправлено еще 20 мая, однако ответа до сих пор не поступило.

BIRN приводит выдержки из письма:

Альбин Курти «Я верю, что только путем непосредственного и искреннего общения мы можем лучше понять друг друга, устранить предрассудки и недопонимания и бороться с общими вызовами».

Курти подчеркнул намерение правительства Косово защищать культурное разнообразие и памятники культурного наследия.

В настоящий момент Дечанский монастырь охраняется силами миссии НАТО в Косово КФОР. Монастырь стал объектом ожесточенной полемики из-за строительства неподалеку от него трассы, которая должна будет соединить Косово и Черногорию. Существуют опасения, что строительство повредит древним объектам монастыря.

В монастыре настойчиво требуют от властей Косово признать его собственностью 25 га земли.

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