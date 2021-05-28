Курган, , 19:25 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков за 2020 год задекларировал доход в четыре миллиона рублей. Это на 185 тыс. рублей меньше, чем в 2019 году. Сведения о доходах главы Курганской области опубликованы на сайте органов власти региона.

В собственности главы Зауралья в 2020 году задекларированы два земельных участка в 12,5 и 12 соток, два жилых дома — на 35,8 и 342,4 кв. м, две квартиры — на 73,8 кв. м и 45,4 кв. м, два нежилых здания — на 119 и 206 «квадратов», доли в двух многоквартирных жилых домах. Примечательно, что в 2018 и 2019 годах у курганского губернатора в собственности были задекларированы лишь один земельный участок и один жилой дом.

Супруга курганского губернатора задекларировала в 2020 году доход размером в 245 тыс. рублей. В 2019 году её доход составлял 92 копейки. В её собственности есть автомобиль BMW X5, земельный участок на 12,5 соток, жилой дом площадью 36,1 кв. м, а также квартира на 31,5 кв. м.

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