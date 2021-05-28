Бишкек, , 19:21 — REGNUM Генеральная прокуратура провела проверки в мэрии и парламенте столицы Киргизии и установила, что городские власти искусственно увеличив прогнозируемый доход бюджета Бишкека, незаконно установили надбавки к зарплатам городских чиновников.

На эти цели потратили бюджетные средства, предназначавшиеся для решения социальных вопросов и улучшения инфраструктуры столицы.

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Так, в частности, зарплата председателя городского парламента была неправомерно увеличена до 120 тысяч сомов (105 тысяч рублей) в месяц, а мэра Бишкека — до 150 тысяч сомов (132 тысяч рублей)

Ущерб от незаконного повышения зарплат в период с 2019 года по март 2021 года составил около 214,6 млн сомов (более 189 млн рублей).

По итогам проверки генпрокуратура Киргизии возбудила против спикера Бишкекского городского парламента Жаныбека Абирова и других чиновников уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

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