Киев, , 19:19 — REGNUM Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (СВР) Виктор Гвоздь умер в Египте, занимаясь подводным плаванием, сообщает 28 мая пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.

По данным украинского МИД, Виктор Гвоздь скончался 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб.

МИД Украины утверждает, что спасатели вытащили тело экс-главы СВР на поверхность уже без признаков жизни и «несмотря на проведенные во время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные меры, медики констатировали его смерть».

Стоит отметить, что украинские СМИ сообщают о несколько иной ситуации. По их данным, Гвоздь при своём последнем погружении с аквалангом «слишком быстро вынырнул», после чего спасатели оказали ему помощь и доставили в больницу. Однако медики не смогли его спасти.

Причины смерти не указаны.

Украинские СМИ подчеркивают, что Виктор Гвоздь был активным участником государственного переворота 2014 года, после чего два года возглавлял Службу внешней разведки Украины.

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