Мехико, 28 мая 2021, 20:48 — REGNUM Власти Мексики одобрили использование в чрезвычайных ситуациях вакцины от коронавируса Johnson & Johnson, передаёт 28 мая CNN.
Комитет по вопросом здравоохранения страны провел встречу 7 мая и, проанализировав действие вакцины, единодушно одобрил препарат во время анонимного голосования.
Отмечается, что Мексика не собирается заключать договор на поставки с компанией Johnon & Johnson, но надеется поучить помощь от Соединенных Штатов.
Как сообщало ИА REGNUM, европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследований выявило связь между вакциной от коронавируса Johnson & Johnson и образованием тромбов. Об этом 20 апреля сообщило Associated Press.
Напомним, что ранее ряд европейских стран прекратил использование данной вакцины после случаев летальных исходов, зарегистрированных после использования препарата.