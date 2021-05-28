Мехико, , 20:48 — REGNUM Власти Мексики одобрили использование в чрезвычайных ситуациях вакцины от коронавируса Johnson & Johnson, передаёт 28 мая CNN.

Комитет по вопросом здравоохранения страны провел встречу 7 мая и, проанализировав действие вакцины, единодушно одобрил препарат во время анонимного голосования.

Отмечается, что Мексика не собирается заключать договор на поставки с компанией Johnon & Johnson, но надеется поучить помощь от Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследований выявило связь между вакциной от коронавируса Johnson & Johnson и образованием тромбов. Об этом 20 апреля сообщило Associated Press.

Напомним, что ранее ряд европейских стран прекратил использование данной вакцины после случаев летальных исходов, зарегистрированных после использования препарата.