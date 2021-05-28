Ярославль, 28 мая, 2021, 19:12 — ИА Регнум. В Ярославле 28 мая были опубликованы декларации о доходах сотрудников регионального правительства за 2020 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов, Дмитрий Степаненко и Роман Колесов

Доход председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко в 2020 году составил 9,14 миллионов рублей, что ощутимо выше, чем 2019 году, когда председатель правительства заработал 3,75 миллиона рублей. Помимо этого во владении Дмитрия Степаненко находится половина земельного участка площадью 2,3 гектара, половина дома общей площадью 457 квадратных метров и треть в квартире площадью 62 м2. Рост доходов обусловлен в том числе тем, что в 2020 году председатель правительства продал «Лексус». На вырученные деньги он купил себе «Мерседес». Также Дмитрий Степаненко имеет доли в 6 сооружениях и 1 здании.

Годовой доход супруги председателя правительства составил 1.2 миллиона рублей, что ниже показателей 2019 года, тогда она задекларировала доход в 9,8 миллионов рублей.

Доход заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина в 2020 году составил 4 миллиона 77 тысяч рублей. Помимо этого он владеет долей в малоквартирном доме, земельном участке и автомобилем «Лексус».

Второй заместитель губернатора Илья Баланин задекларировал доход в 4 миллиона 13 тысяч рублей, годом ранее он заработал 4,1 миллиона. В собственности Ильи Баланина также находится доля в земельном участке, квартира и жилое помещение. Помимо этого заместитель губернатора владеет автомобилем «Фольксваген Терамонт».

Заместитель руководителя администрации губернатора Кирилл Сорокин заработал в 2020 году 4 миллиона 95 тысяч рублей.

У заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева годовой доход в 2020 году задекларирован в размере 3,47 миллиона рублей, у Романа Колесова — 3,63 миллиона, у Виктора Неженца — 3,57 миллиона, у Екатерины Троицкой — 3,33 миллиона, у Валерия Холодова — 3,83 миллиона рублей.

Значительный доход показал заместитель главы представительства правительства Ярославской области в Москве. Андрей Гречко заработал 7,4 миллиона рублей. Впрочем, в Ярославле об этом человеке мало кто слышал.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов опубликовал сведения о своих доходах ранее. Глава региона заработал в 2020 году меньше многих своих подчинённых — лишь 2 миллиона 498 тысяч рублей.