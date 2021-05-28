Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Шестой полет по счету совершил 22 мая над поверхностью Марса вертолет Ingenuity, однако в процессе возникли технические сбои. Об этом сообщает space.com со ссылкой на Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На 54-й секунде полета случился технический сбой, нарушивший качество передачи изображений, поступающих с навигационной камеры на бортовой компьютер.

«Из-за сбоя потерялось одно изображение и, что более важно, все последующие изображения стали неточно отражать время», — сообщил представитель NASA и добавил, что сбой повлиял на всю систему навигации.

Из-за этого весь полет проходил в напряженной атмосфере и специалисты были вынуждены корректировать данные с учётом ошибок. В итоге вертолет отклонился от курса и потратил больше энергии, чем планировалось. К счастью аппарат сумел благополучно приземлиться всего в 5 метрах от запланированной точки.

Как сообщалоИА REGNUM, в феврале на Марс в рамках миссии Perseverance прибыл вертолет Ingenuity. Этот беспилотный аппарат 19 апреля совершил первый полёт над поверхностью планеты.