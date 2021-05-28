Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Соединённые Штаты представили Турции альтернативное предложение в противовес закупке российской ЗРС С-400, заявила 28 мая заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью телеканалу CNN Turk.

По её словам. теперь в Вашингтоне ждут решения Анкары по этому вопросу.

«Покупка С-400 создаёт проблему в альянсе НАТО. Мы представили альтернативное предложение, они точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий язык», — сказала Шерман.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают давление на Турцию, стремясь аннулировать сделку по закупке Анкарой российских систем ПВО.

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