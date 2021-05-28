Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Военно-морские силы США провели первое испытание нового ракетного двигателя, предназначенного для гиперзвуковой ракеты, сообщает 28 мая пресс-служба ВМС США.

Испытания проводились 27 мая в штате Юта. Двигатель для гиперзвукового оружия компании Northrop Grumman создан специально для гиперзвукового оружия. Разработчик заявляет, что он хорошо проработал на всем периоде испытаний и показал полное соответствие заявленным рабочим параметрам.

Подробности характеристик этого двигателя не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, в США разработка гиперзвукового оружия пока остаётся на начальной стадии. В то же время Китай завершает разработку своих гиперзвуковых ракет, а в России они уже приняты на вооружение.

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