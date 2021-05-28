Рим, , 18:37 — REGNUM 28 мая на стадионе «Сарденья Арена» пройдет товарищеский матч между национальными сборными Италии и Сан-Марино по футболу. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

На матч назначена бригада арбитров во главе с Трастином Фарруджа Канном. Ассистены главного судьи — Луке Портелли и Эдвард Спитери.

Последняя встреча двух этих сборных проходила 31 мая 2017 года и завершилась крупной победой Италии со счетом 8:0.

Ориентировочные стартовые составы:

Италия: Мерет, Ди Лоренци, Толои, Бастони, Бираги, Пессина, Кристанте, Кастровилли, Политано, Распадори, Грифо.

Сан-Марино: Бенедеттини, Баттистини, Фаббри, Симончини, Карлос Росси, Палацци, Томассини, Голинуччи, Муларони, Нанни, Берарди.