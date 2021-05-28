Кострома, , 19:16 — REGNUM С октября 2021 года автобусы в Костроме начнут ездить по новым маршрутам. Об этом на заседании комиссии по развитию городского хозяйства 27 мая сообщил заместитель главы города Костромы Сергей Сергейчик.

Автобусы Http://www.gradkostroma.ru

Сеть общественного транспорта в областном центре не претерпевала глобальных изменений на протяжении последних пяти лет. Эта ситуация не устраивает как жителей города, так и частных перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты.

«Существующая сегодня сеть устарела. Вводятся новые микрорайоны, и то, что было актуально пять лет назад, сегодня никого не устраивает», — сказал Сергейчик .

Новая схема движения общественного транспорта станет доступна для общественности в середине июля 2021 года. До этого момента чиновники будут собирать предложения от горожан. Временная схема будет действовать до момента заключения долгосрочных пятилетних контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов с перевозчиками. Ожидается, что это произойдёт осенью 2022 года.

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