Оттава, , 20:50 — REGNUM Канадский депутат Уильям Амос извинился после того, как сходил в туалет во время видео-конференции в парламенте и был пойман на камеру. Инцидент произошел через несколько недель после того, как он нечаянно предстал голым перед коллегами во время онлайн-встречи.

Амос рассказал, что неловкая ситуация произошла в среду, 26 мая, во время онлайн встречи Палаты общин Канады.

Амос представляет муниципалитет Понтьяк провинции Квебек, а также является членом Либеральной партии Канады.

«Я опорожнил мочевой пузырь, не подозревая, что я был на камерах», — сообщил он в официальном заявлении и добавил, что «сильно смущен» своим поступком.

За несколько недель до этого Амос был замечен голым во время очередной онлайн встречи правительства. По его словам, он переодевался в костюм после бега и не заметил, что камера на его компьютере включена.

После последнего инцидента Амос сообщил, что на время оставит должность секретаря Парламента, но членом Парламента останется.