28 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В последнее время вебкам-сайты стремительно набирают популярность во всём мире. Причём онлайн-площадки привлекают не только вебкам-моделей, желающих хорошо зарабатывать, но и, как оказалось, известных музыкантов, которые используют возможности вебкама для реализации своих способностей и таланта.

Георгий Черняев, , 19:42 — REGNUM



Лилия Месхи Runetki.com

Недавно стало известно, что на вебкам-сайте Runetki.com выступает популярная рок-певица из Москвы Лилия Месхи. В интервью она рассказала, что ведёт трансляции в необычной для вебкама манере и уже за первый месяц заработала более 1 миллиона рублей.

Что же побудило её зарегистрироваться на вебкам-ресурсе и как ей удалось заработать такую внушительную сумму? По словам Лилии, она узнала о вебкам-сайтах, когда искала платформу для онлайн-концертов. Ради интереса певица решила провести эксперимент и зарегистрировалась на Runetki.com.

Начав трансляцию, девушка в прямом эфире пела песни из своего репертуара и принимала заказы от пользователей, которые хотели услышать любимые музыкальные композиции в живом исполнении. В качестве благодарности зрители отправляли Лилии чаевые в виде токенов, которые используются на сайте как внутренняя валюта.

«Зрители просили петь ещё и ещё, задавали вопросы, живо интересовались творчеством, спрашивали о следующих шоу и щедро дарили мне токены, чего я совсем не ожидала», — рассказала Лилия в интервью.

Её выступления настолько полюбились пользователям, что уже за первый месяц девушка заработала свыше миллиона рублей, просто общаясь со зрителями и исполняя для них песни. Лилия также отметила значительный приток подписчиков в соцсетях благодаря работе в вебкаме.

«Мне очень нравится, что мои трансляции на Runetki.com смотрит большое количество зрителей и с каждым днём их число растёт! Они знакомятся с моим творчеством, становятся фанатами, а я, в свою очередь, кайфую от общения с публикой. Кроме того, для меня Runetki.com — отличная реклама», — отметила певица.

Выступления Лилии Месхи стали действительно неожиданным и оригинальным решением. По ее словам, вебкам-сайты дают не только широкие возможности для заработка, но и позволяют проявить себя, раскрыть свой талант и завоевать популярность.

«Работа на Runetki.com даёт мне возможность совмещать приятное с полезным, — говорит Лилия. — Зрителям сайта понравился мой образ, они готовы платить за то, что приносит им радость, и я за это несказанно благодарна!»

Кстати, судя по всему, 1 миллион рублей в месяц — не самый высокий доход на Runetki. Согласно данным сайта, топовые модели зарабатывают порядка 40 000 долларов (около 3 миллионов рублей) за неделю. Такие суммы действительно впечатляют!

На что же певица Лилия Месхи планирует потратить заработанный миллион? Она честно ответила в интервью, что собирает средства на клипы для своих новых песен, а также на организацию своего концерта, который пройдёт в Кремле весной 2022 года.

«До этого времени, возможно, мы даже всей группой успеем выступить на Runetki.com, так что заглядывайте!» — сказала Лилия, обратившись к пользователям.

Полный текст интервью с Лилией Месхи читайте здесь.