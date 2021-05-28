Курган, , 18:23 — REGNUM В Кургане оштрафован директор МКУ «Управление капитального строительства» за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Управление капитального строительства заключило с бизнесменом восемь договоров на общую сумму 3,5 млн рублей на возведение на набережной арт-объекта в виде больших букв названия города «КУРГАН» и эмблемы столицы Зауралья.

Прокурорская проверка выявила заведомое дробления контракта на части, чтобы избежать проведения положенной конкурсной процедуры.

Директор управления капитального строительства оштрафован на сумму 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.