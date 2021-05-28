Мадрид, , 18:19 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» в ближайшее время объявит о трансфере 28-летнего флангового защитника мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Австрии Давида Алабы. Об этом 28 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Ранее подтвердилась информация, что Давид Алаба перейдет в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Контракт футболиста с немецким клубом истекает 30 июня 2021 года. Также сообщалось, что австриец будет получать по 12 миллионов евро за сезон.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Давид Алаба принял участие в 32-х матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов на счету футболиста две результативные передачи в девяти играх. В среднем за матч Алаба совершал по 1,1 отбора и 1,3 перехвата. WhoScored оценил игру футболиста в этом сезоне на 6,81 балла.

Давид Алаба перешел в мюнхенскую «Баварию» 1 июля 2008 года из австрийской «Аустрии» за 200 тысяч евро.