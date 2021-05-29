29 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 07:30 — REGNUM Лявля не только красивое место на склонах широкого оврага, где течет речка, но и значительное историческое место Русского Севера. Здесь в 14-м веке новгородская посадница Анастасия на месте захоронения своего брата Стефана основала Успенский мужской монастырь. Он один из старейших, если не старейший, в Архангельской области. В 1340 году великий князь Московский Иван I Калита пожаловал обители Евангелие, названное позднее по имени монастыря, в библиотеке которого оно хранилось, Сийским. Или Сийским 1340 года, так как есть второе, великолепное Сийское Евангелие 1693 года.

Лявля – историческое место Русского Севера Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 14-м веке здесь был основан Успенский монастырь Владимир Станулевич © ИА REGNUM От него осталась единственная постройка – Никольская деревянная церковь Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Она построена в 1584 году и является ровесницей Архангельска Владимир Станулевич © ИА REGNUM Никольская церковь построена по классической для Севера схеме – шатер на восьмерике, восьмерик на четверике Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Евангелие-апракос 1340 года — самая старая московская рукопись, размером в лист, написана на пергаменте прямым уставом и украшена одной заставкой и двумя миниатюрами. Одна миниатюра изображает поклонение волхвов Богородице, вторая — Христа с апостолами.

Евангелие сохранило имена переписчиков, дьяков Мелентия и Прокоши, и художника, оставившего свое имя в надписи на орнаменте: «Господи, помози многогрешному Иоанну написати ми заставицу сик». Рукопись содержит месяцеслов, где месяцы, кроме современных теперь римских названий, имеют и названия славянские — рюин, листопад, студный и т. д. На последнем листе автор сообщает, что рукопись написана в 6847 году «во граде Москве», «повелениемъ рабомъ Божиимъ Ананиею черньцемъ» — московским великим князем Иваном Калитой, принявшим постриг в последний год своей жизни и отправившимся «на Двину ко святей Богородици».

Церковь, по легенде, поставлена на месте могилы брата новгородской посадницы Анастасии Стефана Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Об этом гласят полустершиеся слова над входом в церковь Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Слова эти уже не разобрать Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Бревна храма настолько сгнили еще в 19-м веке, что храм тогда собрались разобрать Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Когда Лявленский монастырь в 1633 году приписали к Антониево-Сийской обители, Евангелие увезли в Сию. Передача монастыря под власть Сии сопровождалась скандалом. В 1632 году священник из Неноксы Павел Кочуров испросил у царя Михаила Федоровича грамоту на дозволение служить ему в Лявле в церкви, якобы пустующей. А что здесь находится монастырь, скрыл, а братию выгнал. Настоятель монастыря Иов с братией обратились к царю, что «поп Павел взял грамоту на служение ложно», и теперь старцы «ходят между двор, помирают голодною смертью, на покаяние придти и погребсти некому». Старцы просили направить им в помощь монаха Сийского монастыря, а «попу Павлу быти у них не велеть». Так Лявля стала вотчиной Сийской обители.

В иконостасе Успенской церкви в Лявле 70 икон Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Звонница Успенской церкви Владимир Станулевич © ИА REGNUM Купол Успенской церкви в Лявле Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Поблизости от деревянной — Успенская каменная церковь 1894 года постройки Владимир Станулевич © ИА REGNUM

С колокольни можно обозреть все Лявлинское урочище. На его противоположном берегу Лявленский Иоанно- Богословский женский монастырь, основанный в 1994 году Владимир Станулевич © ИА REGNUM Памятный крест на месте основания Лявленского монастыря Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Единственное строение, оставшееся от древнего монастыря, — Никольская церковь 1584 года постройки. Это старейший деревянный храм России. С Никольской церковью, под которой, по легенде, находится могила брата посадницы Анастасия Стефана, связана еще одна история — к 1844 году она пришла в ветхость, ее собирались снести. Храм посетил архангельский военный губернатор маркиз Траверсе и решил отремонтировать за свой счет. О причинах такого решения можно гадать, говорили, что поводом к нему стали болезнь его сына и видение жене маркиза, что сын выздоровеет, если будет отремонтирована церковь в Лявле.

Вид Лявлинского урочища от Иоанновского монастыря Владимир Станулевич © ИА REGNUM Главный храм женской обители – Иоаннобогословский Владимир Станулевич © ИА REGNUM

При советской власти в церкви было отделение пересыльного лагеря ГУЛАГа и склад воинской части. Сейчас церковь на балансе музея деревянного зодчества «Малые Корелы», и, судя по ее ухудшающемуся состоянию, у музея не хватает средств на ее реставрацию и даже противоаварийные работы.

Храм новомучеников и исповедников российских Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На монастырском огороде в центре двора сестры-монахини выращивают картошку, помидоры, огурцы, лук, чеснок – все, что нужно для стола Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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