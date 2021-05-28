Минск, , 18:17 — REGNUM Сообщений о минировании самолёта авиакомпании Ryanair 23 мая поступило в Минск несколько, сообщили 28 мая в пресс-службе следственного комитета Белоруссии.

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Комментируя расследование уголовного дела о «минировании» лайнера, следовавшего 23 мая 2021 года из Афин в Вильнюс, в ведомстве заявили:

«Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о «минировании» самолёта, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько — в 12:25 и в 12:56».

Ведомство анализирует«записи переговоров с пилотами авиасудна». В органы прокуратуры Швейцарии готовится просьба об оказании правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о «минировании» самолёта.

СК Белоруссии добавил, что вышеуказанный почтовый сервис не впервые фигурирует в уголовном деле об угрозе совершения терактов и взрывов в Белоруссии. В швейцарское надзорное ведомство будут направлены все ранее попавшие в поле зрения правоохранителей реквизиты ProtonMail в сообщениях о ложном минировании.

«С начала прошлого года зафиксировано уже 14 таких инцидентов», — добавили в ведомстве.

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