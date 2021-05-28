Москва, , 18:11 — REGNUM В России продолжается подготовка к проведению испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей. Об этом сообщил 28 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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По его словам, к настоящему времени необходимые протоколы уже разработаны специалистами. «Клинические испытания вакцины у детей — это займёт, наверное, до четырёх месяцев, для беременных, я думаю, пораньше», — цитирует министра РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследования вакцины «Спутник V» среди детского населения планируется начать в России в ближайшие недели. При этом он отметил, что сроки начала исследования будет зависеть от выдачи соответствующего разрешения Минздравом.

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