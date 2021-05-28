Краснодар, , 18:08 — REGNUM Единую электронную однократную визу для иностранных туристов намерены выдавать в аэропорту Сочи Краснодарского края. Вопрос обсудили 28 мая губернатор Вениамин Кондратьев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий («Единая Россия»).

«Для нас важны и иностранные туристы, а Сочи — уже давно курорт международного уровня. При поддержке вашего комитета хотим ввести единую электронную однократную визу в аэропорту города. Это упростит въезд в иностранных туристов и бизнесменов на курорты края», — сказал Кондратьев.

Леонид Слуцкий отметил, что механизм выдачи электронной визы уже работает в ряде регионов страны, должен заработать и в Сочи.

«Займемся решением вопроса, объединив наши усилия и профильных министерств на уровне федерации», — сказал Леонид Слуцкий.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Краснодарском крае уже отдохнули около трёх миллионов туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Всплеск иностранного туризма был зафиксирован в 2018 году — в период проведения чемпионата мира по футболу.