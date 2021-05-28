Лондон, , 18:06 — REGNUM Французский специалист Зинедин Зидан может сменить Райана Мейсона на посту главного тренера лондонского «Тоттенхэма». Об этом 28 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo. Последним клубом Зидана был мадридский «Реал», который он возглавлял последние полтора года.

В сезоне 2020/21 Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм», набрав 62 очка, занял седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата. В следующем сезоне «шпоры» сыграют в Лиге Конференций УЕФА.

Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» готово вернуть Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды. На данный момент аргентинец возглавляет французский «Пари Сен-Жермен».