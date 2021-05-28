Тамбов, 28 мая, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Тамбовский губернатор Александр Никитин поручил разработать программу государственной поддержки предпринимателей для стимулирования ремонта объектов культурного наследия. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики по итогам круглого стола в региональной Думе.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовской области

Заседание по вопросам сохранения культурного наследия состоялось сегодня, 28 мая, с участием представителей органов власти, учреждений культуры и общественных организаций. На нём подняты наиболее острые вопросы, в том числе проблемы содержания и проведения ремонтно-реставрационных работ многоквартирных жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, а также объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

По мнению участников круглого стола, в настоящий момент потенциальные инвесторы не рассматривают объекты культурного наследия в качестве привлекательных для вложения средств. Это обусловлено, прежде всего, сложностью их содержания.

Кроме того, ремонтные и реставрационные работы обходятся намного дороже и процедурно сложнее, чем на обычных объектах недвижимости. При этом налоговая нагрузка на собственников идентична ответственности в отношении иных объектов недвижимости.

Исполняющая обязанности начальника регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области Наталия Юрина напомнила, что губернатором Александром Никитиным «уделяется пристальное внимание вопросам сохранения объектов культурного наследия», в том числе инициирован ряд механизмов.

«Для вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, приспособления их к современному использованию губернатор предложил разработать программу предоставления займов льготного кредитования через областной Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства собственникам или арендаторам таких объектов на проведение работ по их сохранению», — Наталия Юрина.

По ее словам, профильным ведомствам поручено определить механизм предоставления финансовой поддержки и алгоритм расходования средств. В региональное законодательство будут внесены соответствующие изменения в части предоставления налоговых льгот собственникам таких объектов.

Власти заявляют, что вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот будет способствовать не только улучшению облика городов, но и созданию новых рабочих мест, росту туристической привлекательности региона.