Москва, , 17:58 — REGNUM Минздрав России получил данные по безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных. Об этом сообщил 28 мая глава ведомства Михаил Мурашко.

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«Данные по безопасности для беременных уже получены», — приводит его слова РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что в настоящее время вносятся изменения в инструкцию по использованию препарата для этой категории пациенток.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Центре имени Гамалеи сообщили, что в ходе клинических испытаний вакцины «Спутник V» забеременела 21 участница исследований, серьёзных нежелательных реакций ни у одной из них зафиксировано не было.

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