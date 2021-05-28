Санкт-Петербург, , 18:11 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга призвал вузы города повысить охват вакцинации от коронавируса среди своих студентов. В настоящий момент в городе из этой категории привилось менее 3% молодых людей. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

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На сегодняшний день в Петербурге в возрастной группе 60 лет и старше привито 19,8% населения, в возрастной группе 36−59 лет — 12,5%, в возрастной группе 18−35 лет — 8,1%. Среди студентов прививками охвачены менее 3%.

«Я понимаю, почему так происходит: молодежь традиционно не считает себя группой риска, которой угрожает тяжелая форма коронавирусной инфекции, — заявил в своем выступлении перед проректорами вузов и.о. заместителя председателя комитета по здравоохранению Евгений Антипов. —Убеждение, что коронавирус убивает лишь пожилых — это миф».

Он также подчеркнул, что именно вакцинация позволит предотвратить вспышки коронавирусной инфекции в студенческих коллективах и в общежитиях, а также избежать перехода на дистанционное обучение.

Отметим, на данный момент в городе работают 134 прививочных пункта, 15 мобильных пунктов вакцинации и 23 выездные бригады. Пункты вакцинации открыты в торговых комплексах и на спортивных объектах. Дефицита вакцины нет. Первую прививку от коронавируса сделали около 660 тыс. горожан. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли более 556 тыс. человек.

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