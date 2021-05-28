Калуга, 28 мая 2021, 17:57 — REGNUM 28 мая в Калуге прошла торжественная выписка новорождённых, приуроченная к Международному дню защиты детей. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель городского головы Ирина Агеева, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.
Малыши родились в четырёх калужских семьях, имена родителей были занесены в почётную книгу управления ЗАГС. Юрий Моисеев вручил родителям подарки и благодарственные письма губернатора Калужской области. Ирина Агеева вручила свидетельства о рождении и памятные знаки «Родившемуся на благословенной Калужской земле».