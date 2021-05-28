Калуга, 28 мая, 2021, 17:57 — ИА Регнум. 28 мая в Калуге прошла торжественная выписка новорождённых, приуроченная к Международному дню защиты детей. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель городского головы Ирина Агеева, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошла торжественная выписка новорождённых

Малыши родились в четырёх калужских семьях, имена родителей были занесены в почётную книгу управления ЗАГС. Юрий Моисеев вручил родителям подарки и благодарственные письма губернатора Калужской области. Ирина Агеева вручила свидетельства о рождении и памятные знаки «Родившемуся на благословенной Калужской земле».

«От имени депутатов Городской думы и от себя лично поздравляю вас с чудесным событием — рождением ребёнка, эти яркие впечатления остаются на всю жизнь, — обратился к родителям Юрий Моисеев. — Уверен, что вы постараетесь дать своим детям всё самое лучшее, и у вас будут замечательные семьи. Желаю вам сил, здоровья и терпения. Все проблемы и трудности забудутся, а в памяти останется всё самое светлое, яркое и прекрасное. А малышам, родившимся в год юбилея нашего города, я желаю расти умными, добрыми, счастливыми и радовать своих родителей».