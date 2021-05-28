Киев, , 17:53 — REGNUM Индивидуальное лицензирования ряда украинских товаров будет введено на время властями Белоруссии, написал 28 мая торгпред Украины в Белоруссии Тарас Качка в Facebook.

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Он уточнил, что новый режим лицензирования касается шоколада, кондитерских изделий, пива и соков. Также под него подпадают туалетная и упаковочная бумага, кирпич, ДСП и ДВП, керамическая плитка. Коснётся индивидуальное лицензирование также ампул из стекла, сельхозтехники для посева, стиральных машин и мебели.

Украинский чиновник добавил, что это решение белорусских властей начнёт действовать через десять месяцев с момента публикации и рассчитано на шесть месяцев. Он назвал этот шаг «необоснованным и дискриминационным».

Качка «Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь».

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