Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге с начала пандемии от COVID-19 скончались 80 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом 28 мая сообщил и.о. заместителя председателя городского комитета по здравоохранению Евгений Антипов.

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По его словам, согласно сведениям комитета по здравоохранению, основанным на данных федерального регистра, в Петербурге скончались от ковид-ассоциированных состояний порядка 80 человек от 18 до 25 лет.

«Зарегистрировано десять материнских смертей от ковида», — добавил он.

Отметим, по данным федерального оперативного штаба, в Северной столице зарегистрировано 14 226 смертей, в том числе 33 летальных случая за минувшие сутки. Всего коронавирусом заразились 437 192 жителя, из них 402 723 выздоровели.

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