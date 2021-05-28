Саратов, , 17:46 — REGNUM В Саратове сотрудники ФСБ задержали 14 экстремистов, сторонников украинской нацистской группы «М.К.У.», сообщает 28 мая Центр общественных связей ФСБ России.

в сообщении отмечается, что совместными усилиями ФСБ, МВД и СК «пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств (М.К.У.)».

«В результате проведенных мероприятий 14 участников указанной группы задержаны в городе Саратове… Члены группы дают признательные показания», — сообщает ЦОС ФСБ.

В ходе обысков у задержанных были обнаружены и изъяты пропагандистские материалы, холодное оружие, средства связи, инструкции по изготовлению взрывных устройств и огнестрельного оружия, а в их компьютерах содержалась переписка с находящимся на Украине идеологом группы о подготовке актов террора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийств») были задержаны в целом ряде городов России.

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