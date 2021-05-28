Бишкек, , 17:45 — REGNUM Проблемой киргизской стороны является то, что судебные разбирательства вокруг «Кумтора» будут проходить после «фактического отъема рудника», — кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов рассказал, чем могут закончится судебные споры вокруг крупнейшего золоторудного месторождения в Киргизии.

По мнению эксперта, нельзя делать однозначные выводы о том, что какая-то из конфликтующих сторон «имеет 100% гарантии выигрыша в арбитражном суде по «Кумтору». Однако, он уверен, что есть ряд ключевых обстоятельств, опираясь на которые можно спрогнозировать исход конфликта между руководством Киргизии и канадской компанией Centerra Gold Inc.

«В Бишкеке предсказуемо не озвучивает свои доводы, благодаря которым, как они считают, судебное решение может быть принято в пользу государства. Это разумная позиция. Однако, если их претензии строятся на мнении о том, что канадские инвесторы «нарушили один из пунктов соглашения по экологии» — исход дела предсказуем», — сказал Шамгунов.

Экспер считает, что проблемой киргизской стороны является то, что судебные разбирательства будут проходить уже после «фактического отъема рудника».

«Юристам Киргизии придется доказывать, что действия властей были законными, так как инвесторы нарушили законы страны. Если же претензии будут касаться одного или нескольких пунктов соглашения о разработке месторождения, то максимум, что Бишкек сможет добиться — выплату штрафа для возмещения ущерба. Если решение суда будет именно таким, начнется самое интересное», — предположил эксперт.

В этом случае «действия властей страны по введению внешнего управления на руднике будут признаны незаконными» и уже Бишкеку придется отвечать за это.

«Сильно сомневаюсь, что власти Киргизии выиграют суд. Если так и случится, то штрафы и санкции коснутся непосредственно страны. Я очень сомневаюсь, что Бишкек сможет выплатить штраф канадцам за срыв работы и компенсацию за упущенную прибыль», — пояснил собеседник.