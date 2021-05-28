Москва, , 17:45 — REGNUM Агент 23-летнего флангового полузащитника московского ЦСКА и национальной сборной Казахстана Бахтиёра Зайнутдинова Евгений Новиков опроверг информацию о возможном переходе его клиента в «Локомотив». Футболист останется в составе «красно-синих» как минимум до конца следующего сезона.

В прошедшем сезоне Бахтиёр Зайнутдинов, приняв участие в восемнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Зайнутдинов перешел в московский ЦСКА 25 августа 2020 года из «Ростова». «Красно-синие» отдали за футболиста 2 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает казаха в 3,5 миллиона евро. Соглашение Зайнутдинова с ЦСКА рассчитано до конца сезона 2024/25.