Москва, , 17:43 — REGNUM Заявление первого зампреда ЦБ Сергея Швецова о том, что росту зарплат должен предшествовать рост производительности труда, «многие совершенно справедливо восприняли как хамское». Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«В этих словах многие услышали следующий посыл: работайте ещё больше за те же деньги, может быть, тогда вам поднимут зарплату. Такая позиция по отношению ко многим нашим гражданам: врачам, учителям, пожарным, шахтёром, военным и так далее — недопустима», — отметил парламентарий.

При этом парламентарий допустил, что первый зампред ЦБ не хотел никого оскорбить, но он как минимум путает причинно-следственные связи.

«Дешевый труд развращает бизнес, развивает у предпринимателей психологию рантье и отношение к рабочим как к нежелательной статье расходов. В долгосрочной перспективе дешевый труд всегда проигрывает, из-за него отмирают целые регионы и отрасли экономики», — подчеркнул Миронов.

Низкие зарплаты также рождают нищету, в которой не может развиваться не один бизнес, которому нужны не только мотивированные квалифицированные работники, но и платежеспособный спрос, указал депутат.

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Ранее первый зампред ЦБ Швецов назвал неразумной идею тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на увеличение зарплат гражданам и назвал главной задачей правительства РФ повышение производительности труда.

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