Москва, , 17:42 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Греции в России Екатерини Нассика прошла вакцинацию от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом она сообщила 28 мая в ходе онлайн-конференции, посвящённой старту туристического сезона «Россия — Греция: мировое античное наследие».

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«Я привилась вакциной «Спутник V» здесь, в Москве», — приводит её слова агентство «Москва».

Посол напомнила, что для путешественников греческая сторона признает все российские прививки от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о вакцинации «Спутником V» уже заявили послы и сотрудники посольств Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии, Шри-Ланка, Белоруссии, Испании, Мальты и других стран.