Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри рассказал, что испытывал сильный стресс во время съемок полюбившегося всему мира ситкома, сообщает 28 мая CNN со ссылкой на интервью актера.

Выступая перед живой аудиторией Перри каждый раз казалось, что он буквально умрет. О своем страхе он рассказал во время беседы с оригинальным кастом сериала— Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом Лизой Кудроу и Дэвидом Швиммиром.

Согласно его словам, он чувствовал себя неуверенно по поводу шуток и нервничал, если публика над ними не смеялась.

«Для меня, я чувствовал, что я умру, если они не засмеются. Это была, конечно, не здоровая ситуация. Иногда я говорил что-то, что не вызывало смеха. И тогда я начинал потеть и просто впадал в конвульсии. Если я не получал смеха, который должен был получить, я сходил с ума», — рассказал Перри о своем опыте в съемках, которые длились на протяжении 10 сезонов с 1994 по 2004 год.

Его признание удивило остальных актеров. Актриса Лиза Кудроу сказала: «Ты не говорил нам об этом. Не помню, чтобы ты когда-либо упоминал об этом».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая 2021 года НВО МАХ опубликовал трейлер специального эпизода сериала «Друзья» Friends: The Reunion. В нём были показаны фрагменты, где актёры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вспоминают, как создавался сериал.